Теофимо Лопес заявил о желании попробовать свои силы в другой весовой категории

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO 24-летний американский боксёр Теофимо Лопес заявил, что достиг всего в своей текущей лёгкой весовой категории (до 61 кг) и готов попробовать свои силы в категории в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).



«Я сделал всё в лёгкой весовой категории, это бесспорно.Теперь речь идёт о переходе к первому полусреднему весу, став бесспорным лидером и там, если бог даст, и просто продолжать идти дальше», — цитирует Лопеса ESPN.



Лопес также подчеркнул, что его по-прежнему не интересует второй бой с Василием Ломаченко, которого он победил единогласным решением судей в своём последнем бою в октябре 2020 года.



«Нет смысла в бою с Ломаченко. Нужно двигаться вперёд. Вот и всё, только продолжать двигаться вперёд. Это я победил человека, которого все называли мужчиной. Когда дела пошли тяжело, он отступил».

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