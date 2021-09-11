Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бою с Консейсао

Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бою с Консейсао
Комментарии

В ночь на 11 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBС во втором полулёгком весе 30-летний небитый мексиканец Оскар Вальдес и претендент на титул, также не познавший горечи поражений в профи, 32-летний Робсон Консейсао из Бразилии.

Победу в этом поединке, который продлился все 12 раундов, единогласным решением судей одержал Оскар Вальдес (117-110, 115-112, 115-112), тем самым защитивший свой пояс WBC во второй полулёгкой весовой категории.

Это 31-я победа Оскара Вальдеса в 31 поединке на профессиональном ринге. Что касается Консайсао, то он потерпел первое поражение в карьере при 16 победах.

Звезде американских рингов разрешили драться на допинге. Двойные стандарты во всей красе Звезде американских рингов разрешили драться на допинге. Двойные стандарты во всей красе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021