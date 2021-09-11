Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бою с Консейсао

В ночь на 11 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBС во втором полулёгком весе 30-летний небитый мексиканец Оскар Вальдес и претендент на титул, также не познавший горечи поражений в профи, 32-летний Робсон Консейсао из Бразилии.



Победу в этом поединке, который продлился все 12 раундов, единогласным решением судей одержал Оскар Вальдес (117-110, 115-112, 115-112), тем самым защитивший свой пояс WBC во второй полулёгкой весовой категории.



Это 31-я победа Оскара Вальдеса в 31 поединке на профессиональном ринге. Что касается Консайсао, то он потерпел первое поражение в карьере при 16 победах.