Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бою с Консейсао
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В ночь на 11 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBС во втором полулёгком весе 30-летний небитый мексиканец Оскар Вальдес и претендент на титул, также не познавший горечи поражений в профи, 32-летний Робсон Консейсао из Бразилии.
Победу в этом поединке, который продлился все 12 раундов, единогласным решением судей одержал Оскар Вальдес (117-110, 115-112, 115-112), тем самым защитивший свой пояс WBC во второй полулёгкой весовой категории.
Это 31-я победа Оскара Вальдеса в 31 поединке на профессиональном ринге. Что касается Консайсао, то он потерпел первое поражение в карьере при 16 победах.
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