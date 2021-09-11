Холифилд — о бое с Белфортом: впервые мои дети сказали: «Папа, не надо, чтобы тебя били»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд высказался относительно предстоящего поединка с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Бой пройдёт в ночь с 11 на 12 сентября во Флориде в рамках вечера бокса и станет главным событием.
«Впервые мои дети сказали: «Папа, не надо, чтобы тебя били. Но по крайней мере, я выхожу на бой, зная, что могу постоять за себя. Защита решает многое. Никто не станет хорошим бойцом, пока не научится не попадать под удар. Я это прекрасно понимаю», — приводит слова Холифилда ESPN US.
Ранее сообщалось, что поединок Холифилда и Белфорта может получить статус выставочного боя и не пойти в рекорд бойцов.
Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменён на Холифилда.
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