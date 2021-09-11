Вальдес высказался после победы над Консейсао
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Чемпион мира по версии WBС во втором полулёгком весе 30-летний мексиканец Оскар Вальдес высказался после победы над претендентом на титул, 32-летнем бразильцем Робсоном Консейсао. Их поединок состоялся в ночь на 11 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Я защитил пояс, достиг цели и теперь перехожу к следующей главе. Всем спасибо за поддержку», — написал Вальдес в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Оскара Вальдеса в «Инстаграме».
Вальдес одержал победу единогласным решением судей. Бой продлился все 12 раундов. Это 31-я победа Оскара в 31 поединке на профессиональном ринге. Что касается Консейсао, то он потерпел первое поражение в карьере при 16 победах.
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