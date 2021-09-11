Дмитрий Бикрёв — о ринг-гёрлз: прихожу я на бой с супругой, а рядом это…

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв рассказал об отношении к ринг-гёрлз.
«Мне как женатому мужчине они не особо нужны. Да и некрасиво как-то на них смотреть, лично мне так кажется. Прихожу я на бой с супругой, а рядом это…
Другой момент, мы ведь говорим о профессиональном спорте, а там есть элемент шоу. Сам Хабиб почти все бои провёл с ринг-гёрлз. На турниры приходят люди, очень много мужчин, я думаю, 80 процентам зрителей ринг-гёрлз нравятся. Если относиться к этому как к шоу, то всё делается правильно. Есть говорить о спортивной составляющей, то в этих девушках нет смысла, на любительских соревнованиях их нет. Но там и зрителей нет почти: папа-мама пришли, поддержали, и всё», — приводит слова Бикрёва «Рейтинг букмекеров».
- 11 сентября 2021
-
14:38
-
13:04
-
12:00
-
11:10
-
10:29
-
09:52
-
07:56
-
07:46
-
00:53
- 10 сентября 2021
-
23:59
-
22:53
-
20:57
-
19:47
-
18:51
-
17:31
-
16:08
-
15:39
-
14:20
-
14:10
-
13:59
-
13:22
-
12:47
-
12:39
-
11:52
-
11:39
-
10:50
-
10:32
-
10:12
-
09:50
-
09:32
-
09:20
-
08:32
-
00:31
- 9 сентября 2021
-
23:28
-
22:16