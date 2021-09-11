Дмитрий Бикрёв — о ринг-гёрлз: прихожу я на бой с супругой, а рядом это…

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв рассказал об отношении к ринг-гёрлз.



«Мне как женатому мужчине они не особо нужны. Да и некрасиво как-то на них смотреть, лично мне так кажется. Прихожу я на бой с супругой, а рядом это…

Другой момент, мы ведь говорим о профессиональном спорте, а там есть элемент шоу. Сам Хабиб почти все бои провёл с ринг-гёрлз. На турниры приходят люди, очень много мужчин, я думаю, 80 процентам зрителей ринг-гёрлз нравятся. Если относиться к этому как к шоу, то всё делается правильно. Есть говорить о спортивной составляющей, то в этих девушках нет смысла, на любительских соревнованиях их нет. Но там и зрителей нет почти: папа-мама пришли, поддержали, и всё», — приводит слова Бикрёва «Рейтинг букмекеров».