«Боже, благослови эту исключительную страну». Чендлер вспомнил о теракте 11 сентября в США

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер разместил новый пост в своём «инстаграме», где вспомнил о резонансных терактах, произошедших 11 сентября 2001 года в США.



«В 8:46, 11 сентября 2001 года, нам жёстко напомнили, что мы все, американцы, в одной команде, что мы едины. Боже, благослови эту исключительную страну. Спасибо всем, кто обеспечивает её защиту и процветание: как внутри страны, так и за рубежом», — написал Чендлер.



Следующий бой Чендлер проведёт с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Поединок состоится на турнире UFC 268 6 ноября.



На счету Гэтжи 22 победы и три поражения в MMA, у Чендлера 22 победы и шесть поражений.



Ранее Майкл поделился ожиданиями от этого поединка.

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