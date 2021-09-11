«Боже, благослови эту исключительную страну». Чендлер вспомнил о теракте 11 сентября в США
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер разместил новый пост в своём «инстаграме», где вспомнил о резонансных терактах, произошедших 11 сентября 2001 года в США.
«В 8:46, 11 сентября 2001 года, нам жёстко напомнили, что мы все, американцы, в одной команде, что мы едины. Боже, благослови эту исключительную страну. Спасибо всем, кто обеспечивает её защиту и процветание: как внутри страны, так и за рубежом», — написал Чендлер.
Следующий бой Чендлер проведёт с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Поединок состоится на турнире UFC 268 6 ноября.
На счету Гэтжи 22 победы и три поражения в MMA, у Чендлера 22 победы и шесть поражений.
Ранее Майкл поделился ожиданиями от этого поединка.
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