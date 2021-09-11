Бикрёв — об А. Емельяненко: он отъелся, да ещё алкоголические и наркологические истории

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв рассказал об отношении к бойцу ММА Александру Емельяненко.



«Будет ли Александр выступать на серьёзном уровне? Я не верю, что он вообще вернётся на хоть какой-то уровень. Я не знаю, что ему нужно сделать, чтобы с серьёзным бойцом иметь шансы… Да нет, это вообще невозможно. Есть такие спортсмены, которые между боями отъедаются, а потом возвращаются в хорошей форме, но это не тот случай. Тут человеку 40 лет, и он не просто отъелся, там алкоголические и наркологические истории.

На чьей я стороне в его конфликте с братом? На стороне Фёдора, конечно. После всего, что сделал Саша, быть на его стороне очень сложно. Его имидж вообще на чём строится? На антисоциальных вещах, пьяных дебошах, хулиганских выходках. Все от него этого ждут, он — антигерой», — приводит слова Бикрёва «Рейтинг Букмекеров».