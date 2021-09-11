Энтони Джошуа: для меня Усик — второй лучший соперник после Фьюри

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа заявил, что считает украинца Александра Усика вторым оптимальным соперником для себя после Тайсона Фьюри.



«Боб Арум и команда Фьюри говорили, что они гтоовы к бою, всё в порядке. Так что мы стали искать лучшие выплаты от организаторов, оптимальное место для проведения боя во время пандемии. Мы успели всё согласовать. Отец Фьюри рассказывал в интервью об этом. Мы были готова драться, но, возможно, команда Тайсона не проинформировала его о той ситуации, в которой он оказался.



Сейчас для меня Усик — второй лучший соперник после Фьюри. Так что пусть это и не Тайсон, но я всё равно смогу подарить боксёрскому миру хороший вечер бокса 25 сентября», — рассказал Джошуа в интервью iFL TV.