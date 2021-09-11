Тищенко одержал победу над Кудряшовым и завоевал титул WBC International

В Екатеринбурге в эти минуты проходит вечер бокса, организованный промоутерской компанией RCC Boxing. На арене «Академии единоборств РМК» состоялся соглавный бой турнира, в котором встречались Дмитрий Кудряшов и Евгений Тищенко.



Олимпийский чемпион, ныне проживающий в Екатеринбурге, одержал по итогам десяти раундов убедительную победу единогласным решением судей — 99-90, 100-89, 100-89. Таким образом, Тищенко завоевал чемпионский пояс WBC International в первом тяжёлом весе.

Для Евгения Тищенко этот поединок был десятым в профессиональном боксе. Россиянин одержал девятую победу в карьере при одном поражении. Для Дмитрия Кудряшова это поражение стало пятым в карьере и вторым подряд. Всего на его счету 29 боёв, в которых он одержал 24 победы.