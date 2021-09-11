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Беспутин завоевал пояс чемпиона WBC Peace в полусреднем весе

Беспутин завоевал пояс чемпиона WBC Peace в полусреднем весе
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Российский боксёр Александр Беспутин одержал победу над мексиканским спортсменом Маурисио Пинторой и стал чемпионом WBC Peace. Двенадцатираундовый бой завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поединок проходил в рамках вечера бокса в Красноярске.

Для Беспутина этот поединок стал вторым после того, как он был лишён чемпионского пояса по версии WBA в полусредней весовой категории. Для Александра эта победа стала пятнадцатой в пятнадцати поединках в карьере.

Мексиканец Пинтор — чемпион WBC в латиноамеркианском регионе. На его счету 29 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 24 победы (11 из них — нокаутом) и потерпел четыре поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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