Беспутин завоевал пояс чемпиона WBC Peace в полусреднем весе

Российский боксёр Александр Беспутин одержал победу над мексиканским спортсменом Маурисио Пинторой и стал чемпионом WBC Peace. Двенадцатираундовый бой завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поединок проходил в рамках вечера бокса в Красноярске.



Для Беспутина этот поединок стал вторым после того, как он был лишён чемпионского пояса по версии WBA в полусредней весовой категории. Для Александра эта победа стала пятнадцатой в пятнадцати поединках в карьере.



Мексиканец Пинтор — чемпион WBC в латиноамеркианском регионе. На его счету 29 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 24 победы (11 из них — нокаутом) и потерпел четыре поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся.