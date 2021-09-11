Евгений Тищенко: чувствовал, что я делаю достаточно для победы

Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал победу в поединке с Дмитрием Кудряшовым, на кону которого стоял чемпионский пояс WBC International в первом тяжёлом весе.



«Эмоции самые положительные, потому что огромная ответственность на мне была после поражения и полугодового простоя. Очень сложно было возвращаться. Спасибо RCC за возможность вернуться, за такого серьёзного соперника. Спасибо Дмитрию Кудряшову за бой, потому что большой опыт. Это, по сути, второй бой за мою карьеру, где я прошёл длинную дистанцию. Сделал больше выводы после поражения и в дальнейшем это сыграет большую роль для меня.



У меня сменилось много всего. Я переехал жить в Екатеринбург. Я здесь с семьей. Сейчас меня ничего не отвлекает, ничего не дергает. Созданы все условия, и я думаю, что вы увидели немного другую версию меня в ринге. Дальше будет только больше.



Дмитрий бил сильно. Он меня очень сильно удивил, потому что опыт у него большой. Он подставлял лоб, и я не знал куда бить. Я во втором раунде повредил левую руку. И я не разу не выкладывался с третьего раунда, потому что я не знал куда вкладываться. И всё, что я попадал – это только передней рукой.



Это был непростой бой. И на протяжении всех 10 раундов он был опасен. И мне приходилось не терять концентрацию. Я благодарен всем, кто пришёл поддержать и поболеть – для меня сегодня это было важно.



Я с раунда седьмого сам был удивлён, сколько я выкидывал, честно говоря, меня беспокоила левая рука, но я вообще не обламывался и делал то, что у меня получается. В углу я чувствовал спокойствие и не имел представления, какие раунды отдают мне, а какие ему. Я чувствовал, что делаю достаточно для победы.



Я сделал большой шаг назад и так форма, в которой я сегодня я уже показал бы другой бокс с Мчуну. Если бы я не проиграл прошлый бокс, то это бы случилось в дальнейшем. С таким боксом было невозможно выйти на высокий уровень. Вы сами это увидели. В дальнейшем я буду ещё более качественную работу показывать.



В больших боях Дмитрию сложно будет участвовать, но он опасный для любого соперника. Необходимо понимать, что он бьёт сильно. Он был один раз нокаутирован, несколько потрясён с Дарадолой, сломал нос с Макабу, но он там не был нокаутирован. Он никакой не пробитый боец. Низкий ему поклон, спасибо за бой. Это большая победа. Это самая важная победа на данном этапе моей карьеры», — цитирует Тищенко пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».