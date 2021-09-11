Абдуллаев победил Златичанина и стал обладателем титула WBC Silver

Российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу в поединке с представителем Черногории Деяном Златичанином. Бой продлился все 12 запланированных раундов и закончился победой Абдуллаева единогласным решением судей — 118:110, 119:109, 117:111. На кону поединка стоял титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе.



Бой проходил в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.



Для Абдуллаева этот поединок стал 15-м в профессиональной карьере. На счету россиянина одна победа и одно поражение.



Деян Златичанин проводил 27-й бой в профессиональной карьере. Это поражение стало для третьим при 24 победах.



Ранее в соглавном бою турнира Евгений Тищенко одержал по итогам десяти раундов убедительную победу единогласным решением судей в поединке с Дмитрием Кудряшовым и завоевал титул WBC International в первом тяжёлом весе.