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Абдуллаев победил Златичанина и стал обладателем титула WBC Silver

Абдуллаев победил Златичанина и стал обладателем титула WBC Silver
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Российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу в поединке с представителем Черногории Деяном Златичанином. Бой продлился все 12 запланированных раундов и закончился победой Абдуллаева единогласным решением судей — 118:110, 119:109, 117:111. На кону поединка стоял титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе.

Бой проходил в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.

Для Абдуллаева этот поединок стал 15-м в профессиональной карьере. На счету россиянина одна победа и одно поражение.

Деян Златичанин проводил 27-й бой в профессиональной карьере. Это поражение стало для третьим при 24 победах.

Ранее в соглавном бою турнира Евгений Тищенко одержал по итогам десяти раундов убедительную победу единогласным решением судей в поединке с Дмитрием Кудряшовым и завоевал титул WBC International в первом тяжёлом весе.

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