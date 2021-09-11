Заур Абдуллаев прокомментировал завоевание титула чемпиона WBC Silver в лёгком весе

Российский боксёр Заур Абдуллаев прокомментировал победу в поединке с представителем Черногории Деяном Златичанином и завоевание титула чемпиона WBC Silver в лёгком весе.
«Я очень рад вернуть свой пояс, готов в дальнейшем его защищать и бороться за золотой. План был контролировать соперника, у него очень сильные удары. Как я понял — это его коронка. Я очень был внимательный, поэтому старался сам контролировать бой. Были подсказки разные, но я слушал угол.
Подготовка к каждому бою разная. С Жорой Амазаряном у меня это была третья подготовка. Первая сорвалась, вторая — у меня коронавирус. У меня подряд было три подготовки, весогонка была тяжелая, там я пропустил удар. Вот в чем была причина, а здесь я весь бой контролировал.
Хотел досрочно закончить, тогда победа была бы ценнее. Я рад и такой победе. Главное, что пояс у нас.
У кого бы ни был золотой пояс, я готов за него драться. С Хенни я бы хотел выйти и просто попробовать себя, в этом бою была травма, я не раскрылся. Я просто хотел бы себя попробовать еще, пройти полный бой с хорошей подготовкой.
Удалось все выполнить на бой. Правда — хотел досрочно закончить. Он был очень опасный. Я выиграл все раунды. Чувствую себя хорошо, много я не пропустил. Был один очень сильный удар. Но чувствую себя нормально», — цитирует Абудллаева пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
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