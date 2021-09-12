Хабиб Нурмагомедов: готовим Шамиля Завурова к последнему бою в карьере

Российский боец UFC, бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме», посвящённый предстоящему прощальному поединку Шамиля Завурова.
«Мы все учились у Шамиля Завурова долгие годы. А теперь мы готовим его к последнему бою в его карьере, который пройдёт 17 сентября в Москве», — написал Нурмагомедов.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, Завуров встретится с Нариманом Аббасовым. Поединок пройдёт на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 17 сентября.
37-летний Шамиль Завуров выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, шесть поражений и одна ничья в MMA. Последний бой он провёл в июне 2021 года, победив бразильца Рикардо Тирлони на турнире EFC 37.
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