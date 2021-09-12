Хабиб Нурмагомедов: готовим Шамиля Завурова к последнему бою в карьере

Российский боец UFC, бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме», посвящённый предстоящему прощальному поединку Шамиля Завурова.



«Мы все учились у Шамиля Завурова долгие годы. А теперь мы готовим его к последнему бою в его карьере, который пройдёт 17 сентября в Москве», — написал Нурмагомедов.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Завуров встретится с Нариманом Аббасовым. Поединок пройдёт на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 17 сентября.



37-летний Шамиль Завуров выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, шесть поражений и одна ничья в MMA. Последний бой он провёл в июне 2021 года, победив бразильца Рикардо Тирлони на турнире EFC 37.