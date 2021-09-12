Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: готовим Шамиля Завурова к последнему бою в карьере

Хабиб Нурмагомедов: готовим Шамиля Завурова к последнему бою в карьере
Комментарии

Российский боец UFC, бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме», посвящённый предстоящему прощальному поединку Шамиля Завурова.

«Мы все учились у Шамиля Завурова долгие годы. А теперь мы готовим его к последнему бою в его карьере, который пройдёт 17 сентября в Москве», — написал Нурмагомедов.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Завуров встретится с Нариманом Аббасовым. Поединок пройдёт на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 17 сентября.

37-летний Шамиль Завуров выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, шесть поражений и одна ничья в MMA. Последний бой он провёл в июне 2021 года, победив бразильца Рикардо Тирлони на турнире EFC 37.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021