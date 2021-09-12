Боец-трансгендер дебютировала в ММА с досрочной победы
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Боец-трансгендер Алана Маклафлин провела первый бой в ММА. Поединок состоялся на турнире Combate Global в Майами (США).
Маклафлин встретилась с Селин Провост. В первом раунде Селин потрясла соперницу серией ударов, однако не смогла финишировать. Во втором Маклафлин перевела Провост на канвас и победила удушающим приемом.
Отметим, перед боем Маклафлин сдала медицинские тесты, в том числе на уровень гормонов.
38-летняя Маклафлин является бывшим военнослужащим армии США. Это второй случай в истории, когда в ММА участвует трансгендер. Первой была Фэллон Фокс, которая дралась с 2012 по 2014 год, одержала пять побед и потерпев одно поражение.
Для Провост это поражение стало вторым в карьере. Побед у девушки пока нет.
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