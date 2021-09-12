Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде главного боя Triller: Legends 2

В ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Главным событием вечера стал бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.

Поединок проходил по правилам бокса и завершился уже в первом раунде после того, как Белфорт нокаутировал соперника.

Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменён на Холифилда.

В со-главном бою сошлись два бывших бойца UFC Андерсон Силва и Тито Ортис. Бой завершился победой Силвы нокаутом.