Трамп поздравил Белфорта с победой над Холифилдом

Бывший президент США Дональд Трамп, которого пригласили прокомментировать поединки на вечере бокса Triller Fight Club в Голливуде, поздравил с победой Витора Белфорта. В главном событии вечера экс-чемпион UFC Белфорт в первом раунде нокаутировал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Эвандера Холифилда.

«Витор, твои акции были очень высоки, но сегодня они ещё выше, потому что ты победил, вероятно, одного из величайших за всё время. К Эвандеру нет вопросов, и мы любим его. Я знаю его, и никогда не видел, чтобы такое случалось с ним», – заявил Дональд Трамп после поединка.

Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако этот бой был отменён. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменён на Холифилда.

В со-главном бою сошлись два бывших бойца UFC Андерсон Силва и Тито Ортис. Бой завершился победой Силвы нокаутом.