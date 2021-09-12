«Что я смотрю?». Нганну отреагировал на бой Холифилд – Белфорт

Обладатель пояса UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на боксёрский поединок с участием Эвандера Холифилда и Витора Белфорта.
«Что я смотрю??» – написал Нганну в своём аккаунте в «Твиттере».
В ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Главным событием вечера стал бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Холифилдом и экс-чемпионом UFC Белфортом. Поединок проходил по правилам бокса и завершился уже в первом раунде после того, как Белфорт нокаутировал соперника.
Изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был сразиться с Кевином Макбрайдом, однако эти бои были отменены. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменён на Холифилда.
В со-главном бою сошлись два бывших бойца UFC — Андерсон Силва и Тито Ортис. Бой завершился победой Силвы нокаутом.
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