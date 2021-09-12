Силва рассказал, что должен сделать Белфорт, чтобы он согласился на реванш с ним

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался о возможности проведения реванша с бывшим чемпионом лиги Витором Белфортом. Их бой состоялся в феврале 2011 года и завершился победой Силвы нокаутом уже в первом раунде. В шутку Силва назвал условие, при соблюдении которого он всё же согласится на матч-реванш.
«Что может быть зрелищнее нокаута, которым я одарил Витора? Круче и быть не может. Но если мы выйдем на ринг и я подую на него, он упадёт. Забудьте об этом. Люди должны перестать держать такой сценарий в голове. Всё кончено.
Хотя. Если он сделает на груди татуировку со словами «удар паука» (прозвище Силвы — Паук. — Прим. «Чемпионата») и оставит внизу подпись: «Я люблю Андерсона Силву», это может помочь делу. Да, он должен сделать татуировку перед боем. Она должна быть у него на груди, сделана красиво и быть очень большой, чтобы все видели. Другого пути нет», — приводит слова Силвы MMA Fighting.
- 12 сентября 2021
-
10:11
-
10:05
-
08:01
-
07:35
-
06:36
-
06:15
-
05:20
-
03:05
-
00:34
- 11 сентября 2021
-
22:21
-
20:21
-
20:05
-
19:24
-
19:16
-
18:22
-
17:16
-
16:39
-
15:37
-
14:38
-
13:04
-
12:00
-
11:10
-
10:29
-
09:52
-
07:56
-
07:46
-
00:53
- 10 сентября 2021
-
23:59
-
22:53
-
20:57
-
19:47
-
18:51
-
17:31
-
16:08
-
15:39