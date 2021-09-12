Силва рассказал, что должен сделать Белфорт, чтобы он согласился на реванш с ним

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался о возможности проведения реванша с бывшим чемпионом лиги Витором Белфортом. Их бой состоялся в феврале 2011 года и завершился победой Силвы нокаутом уже в первом раунде. В шутку Силва назвал условие, при соблюдении которого он всё же согласится на матч-реванш.

«Что может быть зрелищнее нокаута, которым я одарил Витора? Круче и быть не может. Но если мы выйдем на ринг и я подую на него, он упадёт. Забудьте об этом. Люди должны перестать держать такой сценарий в голове. Всё кончено.



Хотя. Если он сделает на груди татуировку со словами «удар паука» (прозвище Силвы — Паук. — Прим. «Чемпионата») и оставит внизу подпись: «Я люблю Андерсона Силву», это может помочь делу. Да, он должен сделать татуировку перед боем. Она должна быть у него на груди, сделана красиво и быть очень большой, чтобы все видели. Другого пути нет», — приводит слова Силвы MMA Fighting.

Новость по теме Андерсон Силва нокаутировал Тито Ортиса в боксёрском поединке Triller Fight Club