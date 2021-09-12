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Ортис — о поражении от Силвы: меня никогда так не опрокидывали

Ортис — о поражении от Силвы: меня никогда так не опрокидывали
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Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортис прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой. Их поединок прошёл в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) в рамках вечера бокса Triller Fight Club и завершился уже в первом раунде победой Силвы нокаутом.

«Я никогда не боксировал до этого, но мне понравилось — было весело. А вообще меня никогда так не опрокидывали. Даже Чак Лидделл подрезал меня не так сильно. Попадание и вправду было хорошим. Он поймал меня чистым ударом.

Думаю, я поступил слишком глупо, когда стоял перед ним таким образом. Андерсон занимается боксом уже долгое время, поэтому он так хорош. Добавлю лишь, что тренировался настолько усердно, насколько это было возможно», — сказал Ортис после боя (видео доступно на канале Fight Hub TV в YouTube).

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