Ортис — о поражении от Силвы: меня никогда так не опрокидывали

Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортис прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой. Их поединок прошёл в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) в рамках вечера бокса Triller Fight Club и завершился уже в первом раунде победой Силвы нокаутом.



«Я никогда не боксировал до этого, но мне понравилось — было весело. А вообще меня никогда так не опрокидывали. Даже Чак Лидделл подрезал меня не так сильно. Попадание и вправду было хорошим. Он поймал меня чистым ударом.

Думаю, я поступил слишком глупо, когда стоял перед ним таким образом. Андерсон занимается боксом уже долгое время, поэтому он так хорош. Добавлю лишь, что тренировался настолько усердно, насколько это было возможно», — сказал Ортис после боя (видео доступно на канале Fight Hub TV в YouTube).