Трамп — о Сергее Ковалёве: а что случилось с тем фантастическим русским бойцом?
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Экс-президент США Дональд Трамп, который был приглашён в качестве комментатора боёв на вечере бокса Triller Fight Club в Голливуде, вспомнил о бывшем чемпионе мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO, россиянине Сергее Ковалёве. Дональд отметил его в ходе обсуждения мексиканца Сауля Альвареса, который в 2019 году нокаутировал россиянина.
«А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?.. Что случилось с Сергеем, где он?» — приводит слова Трампа РЕН ТВ.
В ноябре 2019 года Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу в 11-м раунде и потерял пояс чемпиона WBO в полутяжёлом весе. В конце июля этого года Сергей предложил Саулю провести бой-реванш.
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