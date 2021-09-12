Трамп — о Сергее Ковалёве: а что случилось с тем фантастическим русским бойцом?

Экс-президент США Дональд Трамп, который был приглашён в качестве комментатора боёв на вечере бокса Triller Fight Club в Голливуде, вспомнил о бывшем чемпионе мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO, россиянине Сергее Ковалёве. Дональд отметил его в ходе обсуждения мексиканца Сауля Альвареса, который в 2019 году нокаутировал россиянина.

«А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?.. Что случилось с Сергеем, где он?» — приводит слова Трампа РЕН ТВ.



В ноябре 2019 года Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу в 11-м раунде и потерял пояс чемпиона WBO в полутяжёлом весе. В конце июля этого года Сергей предложил Саулю провести бой-реванш.