Путин — об опыте в боксе: на первых тренировках сломали нос, и я решил заняться борьбой

Президент России Владимир Путин вспомнил о своём боксёрском опыте. По словам Владимира, уже на третьей или четвёртой тренировке ему сломали нос, и он решил заняться борьбой.

«Мне на третьей-четвёртой тренировке сломали нос, но поскольку всё было так – я же во дворе жил, всё просто – я не пошёл никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем – cломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», — приводит слова Путина «Вести».



Ранее Путин с иронией отозвался о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой.