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Хабиб Нурмагомедов: а потом приходит время и затыкаешь их, в прямом смысле этого слова

Хабиб Нурмагомедов: а потом приходит время и затыкаешь их, в прямом смысле этого слова
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Российский боец UFC, бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где вспомнил о поединке с американским бойцом Дастином Порье, состоявшемся 7 сентября 2019 года на UFC 242. Хабиб тогда одержал победу за счёт удушающего приёма в третьем раунде.

«А потом приходит время и затыкаешь их, в прямом смысле этого слова», — написал Хабиб.

Фотографию можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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