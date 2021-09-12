Хабиб Нурмагомедов: а потом приходит время и затыкаешь их, в прямом смысле этого слова

Российский боец UFC, бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где вспомнил о поединке с американским бойцом Дастином Порье, состоявшемся 7 сентября 2019 года на UFC 242. Хабиб тогда одержал победу за счёт удушающего приёма в третьем раунде.



«А потом приходит время и затыкаешь их, в прямом смысле этого слова», — написал Хабиб.

Фотографию можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.