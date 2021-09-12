Тито Ортис, проигравший нокаутом Андерсону Силве, вызвал на бой Логана Пола

Экс-боец ММА Тито Ортис прокомментировал своё поражение от Андерсона Силвы в бою по правилам бокса. Также спортсмен вызвал на бой блогера Логана Пола, недавно дравшегося с Флойдом Мейвезером.



«Критики не имеют никакого значения. Значение имеет только человек, который сражается на арене с потом и кровью на лице. Кто доблестно стремится к победе или терпит неудачу на пути к ней. Не бывает пути без ошибок. Зато тот, кто пытался, в худшем случае лишь потерпит поражение. В отличие от тех робких душонок, которые никогда не пробовали пройти этот путь.



Логан Пол, мы с тобой оба проиграли последние бои. Давай развлечём наших фанатов», — написал Ортис в «Твиттере».



Ортис проиграл Силве уже в первом раунде, оказавшись в глубоком нокауте.

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