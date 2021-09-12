«Рабство в США запрещено». Дану Уайта обвинили в блокировке боксёрской карьеры Сен-Пьера
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Руководитель промоушена Triller Райан Кавана раскритиковал президента UFC Дану Уайта. Кавана заявил, что Уайт заблокировал переход известного бойца Жоржа Сен-Пьера в бокс.
«Рабство в США запрещено. Тем не менее Сен-Пьер, много раз заявлявший, что официально ушёл из UFC и ММА, не может выступать на боксёрском ринге. Жорж получал бы у нас огромную зарплату и дрался бы с тем, с кем захочет, но ему запрещено это делать, потому что этого не хочет Дана Уайт. Именно он заблокировал Жоржу поединок с Оскаром де ла Хойей.
Думаю, суд бы встал на сторону Сен-Пьера, если бы тот захотел оспорить нынешнее положение дел. Но проблема в том, что Жорж очень скромный парень. Он не хочет ввязываться в конфликт», — цитирует Кавану MMA Fighting.
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