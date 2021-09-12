Ушёл из жизни Шон Гэннон — первый боец, одолевший Кимбо Слайса

В возрасте 50 лет ушёл из жизни Шон Гэннон — боец, стоявший у истоков смешанных единоборств. Хотя Гэннон успел провести только три профессиональных боя, большая часть поклонников ММА запомнила его по победе над Кимбо Слайсом.



Гэннон стал первым бойцом, сумевшим одолеть знаменитого Слайса. Шон побил знаменитого нокаутёра в поединке, проходившем практически без правил. Ему предрекали большую карьеру в профессиональных ММА, но после первого же серьёзного поражения он ушёл из спорта.



По информации североамериканских источников, Шон страдал из-за проблем со здоровьем, связанных с его любовью к кулачным боям. У него были провалы в памяти и заболевания мозга, из-за чего его несколько лет назад уволили из полиции.