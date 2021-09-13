Хабиб Нурмагомедов обратился к Василию Ломаченко
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в лёгком весе Василию Ломаченко. Украинский боксёр выложил в «Инстаграме» фотографии с утренней пробежки.
«Что может быть лучше, чем утренняя пробежка по родным местам, по местам, где ты родился, вырос и прошло всё твоё детство. Удачи тебе, Вася, и отцу здоровья», — написал Нурмагомедов в комментариях.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.
Напомним, в июне Василий Ломаченко провёл поединок с представителем Японии Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.
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