Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов обратился к Василию Ломаченко

Хабиб Нурмагомедов обратился к Василию Ломаченко
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в лёгком весе Василию Ломаченко. Украинский боксёр выложил в «Инстаграме» фотографии с утренней пробежки.

«Что может быть лучше, чем утренняя пробежка по родным местам, по местам, где ты родился, вырос и прошло всё твоё детство. Удачи тебе, Вася, и отцу здоровья», — написал Нурмагомедов в комментариях.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.

Напомним, в июне Василий Ломаченко провёл поединок с представителем Японии Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021