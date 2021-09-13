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Музыкант, повздоривший с Макгрегором, не ответил на вопрос и стукнул по микрофону. Видео

Музыкант, повздоривший с Макгрегором, не ответил на вопрос и стукнул по микрофону. Видео
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Американский музыкант Machine Gun Kelly, который стал участником скандального инцидента с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором на шоу в Бруклине, отказался комментировать инцидент. Он не ответил на соответствующий вопрос журналиста, хмыкнул и резко стукнул по микрофону.

Посмотреть соответствующее видео можно в официальном «твиттере» Variety.

Напомним, Макгрегор по какой-то причине бросил в Machine Gun Kelly стакан с напитком, после чего их разделили. Ранее Конор, комментируя инцидент, заявил: «Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Я дерусь только с настоящими бойцами, людьми, которые проводят поединки, — вы понимаете, о чём я говорю. Разумеется, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами».

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