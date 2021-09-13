Николай Валуев: нельзя отменять лимит на легионеров в РПЛ. Согласен с Путиным
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на новость о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Согласен с нашим президентом, нельзя отменять лимит на легионеров. Понятно, что клубам эта вся история идёт на руку, но надо думать и о чести страны.
Совсем до минимума сводить количество легионеров тоже не надо, я бы вообще не стал менять уже устоявшиеся правила. Просто дайте молодым футболистам играть. Подумайте, вот по юношам и по молодёжке у нас есть перспективные ребята, а потом они куда-то деваются. Почему так? Были лучшие, а потом стали никем. Так не должно быть», — приводит слова Валуева «Матч ТВ».
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