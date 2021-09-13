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Тактаров объяснил, почему Холифилд проиграл Белфорту

Тактаров объяснил, почему Холифилд проиграл Белфорту
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров объяснил, почему, по его мнению, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд проиграл в боксёрском поединке экс-чемпиону UFC Витору Белфорту. Холифилд потерпел поражение нокаутом в первом раунде, изначально с Белфортом должен был драться Оскар де ла Хойя.

«Он вышел на замену и наверняка ни одного боя Витора Белфорта не смотрел. Ему сказали, что это боец из ММА, и он так рукой махнул, типа там разберёмся. Кроме того, Витор левша, а у Холифилда всегда с левшами были некоторые проблемы.

Там апперкот прошёл, и, может быть, он восстановился бы, если бы ему дали до второго раунда дожить. Встрепенулся и стал бы Холифилдом, хоть ему и 58 лет. Но не дали ему дожить. Ну и плюс чёрные ребята рано взрослеют, но быстро стареют, к сорока годам уже ходячие инвалиды», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

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