Руслан Проводников раскрыл размер своей зарплаты в качестве депутата

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников рассказал, сколько зарабатывает в качестве депутата. Он член фракции партии «Единая Россия» в думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Бывают надбавки, премии, но в среднем в месяц 65–70 тысяч (рублей. — Прим. «Чемпионата»). Многие считают, что депутаты — это бездельники, но у меня три района, а округ у нас довольно большой. Когда я брал паузу в своей профессиональной карьере, думал, что буду чаще бывать дома, что мне не придётся вставать в пять утра. Но сейчас я встаю, бывает, в половину третьего, помогаю и в здравоохранении, и с жильём, и с образованием.
Люди, бывает, попадают в очень тяжёлые жизненные ситуации. Порой приезжаешь в деревню, а там в детском садике нет игрушек у детей, в школе из инвентаря три рваных мата. Я нахожу где-то деньги, пытаюсь помочь», — цитирует Проводникова «Матч ТВ».
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