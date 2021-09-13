Тищенко сломал руку в бою с Кудряшовым

Российский боксер Евгений Тищенко сообщил, что в бою с соотечественником Дмитрием Кудряшовым, который состоялся в минувшие выходные, сломал левую руку.

«В итоге у меня перелом руки, наложили гипс. Через несколько дней буду снова делать рентген на предмет возможного смещения», — приводит слова Тищенко «Р-Спорт».

По итогам десяти раундов Евгений Тищенко одержал убедительную победу единогласным решением судей: 99-90, 100-89, 100-89. Таким образом, Тищенко завоевал чемпионский пояс WBC International в первом тяжёлом весе.

Для Евгения Тищенко этот поединок был десятым в профессиональном боксе. Россиянин одержал девятую победу в карьере при одном поражении. Для Дмитрия Кудряшова это поражение стало пятым в карьере и вторым подряд. Всего на его счету 29 боёв, в которых он одержал 24 победы.