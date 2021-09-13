Тищенко сломал руку в бою с Кудряшовым

Российский боксер Евгений Тищенко сообщил, что в бою с соотечественником Дмитрием Кудряшовым, который состоялся в минувшие выходные, сломал левую руку.
«В итоге у меня перелом руки, наложили гипс. Через несколько дней буду снова делать рентген на предмет возможного смещения», — приводит слова Тищенко «Р-Спорт».
По итогам десяти раундов Евгений Тищенко одержал убедительную победу единогласным решением судей: 99-90, 100-89, 100-89. Таким образом, Тищенко завоевал чемпионский пояс WBC International в первом тяжёлом весе.
Для Евгения Тищенко этот поединок был десятым в профессиональном боксе. Россиянин одержал девятую победу в карьере при одном поражении. Для Дмитрия Кудряшова это поражение стало пятым в карьере и вторым подряд. Всего на его счету 29 боёв, в которых он одержал 24 победы.
- 13 сентября 2021
-
15:00
-
14:09
-
13:01
-
12:02
-
11:03
-
10:21
-
09:49
-
08:54
-
08:49
-
08:44
-
08:32
-
07:32
- 12 сентября 2021
-
23:42
-
22:44
-
21:31
-
20:51
-
20:15
-
19:55
-
19:05
-
16:23
-
15:11
-
13:53
-
12:28
-
11:32
-
10:11
-
10:05
-
08:01
-
07:35
-
06:36
-
06:15
-
05:20
-
03:05
-
00:34
- 11 сентября 2021
-
22:21
-
20:21