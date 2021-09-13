Тактаров: Монсон сказал, не хочет со мной драться. Проще взять мешка типа А. Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался по поводу возможного поединка с другим ветераном MMA Джеффом Монсоном. Ранее сообщалось, что Тактаров и Монсон довогорились о бое.

«Джефф уже сказал, что он не хочет со мной драться, потому что на самом деле гораздо проще взять какого-нибудь мешка типа Александра Емельяненко. В партер перевёл — там бой закончился.

Я у него в партере выиграю. Это он может на детишках показывать, а на мне такие вещи не проходят, ведь нужно ещё зайти в такую позицию», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

54-летний Олег Тактаров дебютировал в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний поединок он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились вничью. 50-летний Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. Последний поединок он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 боёв в MMA, в которых он одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, ещё один поединок завершился вничью.