Тактаров: Монсон сказал, не хочет со мной драться. Проще взять мешка типа А. Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался по поводу возможного поединка с другим ветераном MMA Джеффом Монсоном. Ранее сообщалось, что Тактаров и Монсон довогорились о бое.
«Джефф уже сказал, что он не хочет со мной драться, потому что на самом деле гораздо проще взять какого-нибудь мешка типа Александра Емельяненко. В партер перевёл — там бой закончился.
Я у него в партере выиграю. Это он может на детишках показывать, а на мне такие вещи не проходят, ведь нужно ещё зайти в такую позицию», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».
54-летний Олег Тактаров дебютировал в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний поединок он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились вничью. 50-летний Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. Последний поединок он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 боёв в MMA, в которых он одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, ещё один поединок завершился вничью.
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