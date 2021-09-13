«Хабиб навсегда изменил этого человека». Менеджер Нурмагомедова оставил твит

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил короткий комментарий в «Твиттере».

«Хабиб навсегда изменил этого человека», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Предположительно, Абдель-Азиз имел в виду Конора Макгрегора, который вчера, 12 сентября, спровоцировал скандал с участием известного музыканта Machine Gun Kelly. Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. Он завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. У Конора Макгрегора 22 победы и 6 поражений. В 2021 году он потерпел два поражения от Дастина Порье.