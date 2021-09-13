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Чендлер: устроим с Гэтжи «Бой года»

Чендлер: устроим с Гэтжи «Бой года»
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с Джастином Гэтжи, который состоится 6 ноября на турнире UFC 268.

«Я всегда иду вперёд и устраиваю интересные бои. Гэтжи — идеальный соперник для меня. Я всегда дерусь только с равными. Мы с Джастином собираемся устроить бой, который можно будет назвать «Боем года». Это будет бомба как для фанатов, так и для нас», — цитирует Чендлера MMAFighting.

Напомним, Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры. Чендлер на UFC 262 уступил бразильцу Чарльзу Оливейре во втором раунде. После этого Оливейра стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.

На счету Гэтжи 22 победы и три поражения в MMA, у Чендлера 22 победы и шесть поражений.

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