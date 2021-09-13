Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стриклэнд — бойцу-трансгендеру Маклафлин: убирайся из женского ММА, трус!

Шон Стриклэнд — бойцу-трансгендеру Маклафлин: убирайся из женского ММА, трус!
Комментарии

Боец UFC Шон Стриклэнд, выступающий в среднем весе, высказался о бойце-трансгендере Алане Маклафлин. Маклафлин дебютировала в смешанных единоборствах 11 сентября на турнире Combate Global.

«Смени имя, зови себя женщиной. Но ты всё ещё чёртов мужик, так что убирайся из женского ММА, трус! Вот почему спортивные комиссии бесполезны», — написал Стриклэнд в своём «инстаграме».

Маклафлин на турнире 11 сентября встретилась с Селин Провост. В первом раунде Селин потрясла соперницу серией ударов, однако не смогла завершить бой. Во втором Маклафлин перевела Провост на канвас и победила удушающим приёмом.

Отметим, что перед боем Маклафлин сдала медицинские тесты, в том числе на уровень гормонов. 38-летняя Маклафлин является бывшим военнослужащим армии США. Это второй случай в истории, когда в ММА участвует трансгендер. Первой была Фэллон Фокс, которая дралась с 2012 по 2014 год, одержав пять побед и потерпев одно поражение.

Новость по теме
Боец-трансгендер дебютировала в ММА с досрочной победы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021