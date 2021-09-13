Тайсон Фьюри: подозреваю, что Усик лучше, чем кажется
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мнением об украинском боксёре Александре Усике. Британский спортсмен считает, что Усик может удивить в поединке с Энтони Джошуа.
«В последних двух боях я не так и много увидел от Усика. Но затем я поразмыслил об этом. Возможно, он просто не показывает нам, на что он способен. Вероятно, он специально выглядел плохо, чтобы получить большой чек и показать лучшее выступление в ночь боя. Я подозреваю, что Усик лучше, чем кажется, а в момент, когда ему будет нужно хорошо выступить, он это сделает, как и я», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.
Усик 25 сентября в Лондоне проведёт бой против Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.
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