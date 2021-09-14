Хорхе Масвидаль предложил организовать бой Макгрегора и Machine Gun Kelly
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Боец UFC Хорхе Масвидаль предложил организовать боксёрский поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и рэпером Machine Gun Kelly.
«Эй, Triller, организуйте пятираундовый бой. Я готов поставить деньги на MGK», — написал в своём «твиттере» Хорхе Масвидаль.
Напомним, Макгрегор стал участником скандального инцидента на шоу MTV в Бруклине. Конор повздорил с известным музыкантом Machine Gun Kelly. Сообщается, что Конор по какой-то причине бросил в него стакан с напитком, после чего их развели по разные стороны.
На счету 33-летнего Конора Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA.
Ранее Конор Макгрегор прокомментировал инцидент с музыкантом, случившийся на шоу в Бруклине.
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