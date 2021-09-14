А. Емельяненко рассказал, какие книги любит читать

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих литературных предпочтениях.
«Любите ли вы читать так, как я? Я предпочитаю историю, философию и классику, а вы?» — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«И глаза начитанные».
«Чтение обожаю, для меня это как спорт! Ухожу в себя и отдыхаю. Вчера классику взяла, затянуло».
«Читать нужно! Хотя бы один час в день. Независимо, есть время или нет».
Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым, Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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