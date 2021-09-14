Журналистка UFC прокомментировала слова Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз
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Экс-боец MMA, а ныне журналистка UFC Лора Санко отреагировала на слова бывшего чемпиона лиги в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах.
«Думаю, это разница в культурах. Это его личное мнение, он говорил, почему не хочет видеть ринг-гёрлз в своём промоушене. У него есть право на такое решение.
Если бы он стал нападать на наших ринг-гёрлз, назвал бы кого-то, я бы встала на защиту девушек. Но для него это идея. Как мне кажется, это нормально. Хабиб имеет право так говорить», — рассказала Санко в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.
Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подробно высказался по поводу слов Хабиба о ринг-гёрлз.
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