Журналистка UFC прокомментировала слова Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз

Экс-боец MMA, а ныне журналистка UFC Лора Санко отреагировала на слова бывшего чемпиона лиги в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявившего о ненужности ринг-гёрлз в смешанных единоборствах.

«Думаю, это разница в культурах. Это его личное мнение, он говорил, почему не хочет видеть ринг-гёрлз в своём промоушене. У него есть право на такое решение.

Если бы он стал нападать на наших ринг-гёрлз, назвал бы кого-то, я бы встала на защиту девушек. Но для него это идея. Как мне кажется, это нормально. Хабиб имеет право так говорить», — рассказала Санко в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подробно высказался по поводу слов Хабиба о ринг-гёрлз.