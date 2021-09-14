Генри Сехудо обратился к Джейку Полу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к боксёру и видеоблогеру Джейку Полу. По словам Сехудо, он не против боя с Полом; при этом Генри уверен в своей победе.

«Я победил бы Джейка Пола. Понимаю, что я невысок. Но я вешу 160 фунтов, а сколько он, 185 (72 и 84 кг соответственно. — Прим. «Чемпионата»)? Я мог бы набрать 20 фунтов, если надо. Ну как минимум 10.

Джейк, змеёныш, если хочешь боя, тебе придётся преклонить колено перед тройным чемпионом. Это всё, что я могу сказать», — заявил Сехудо в интервью YouTube-каналу Fight Hype.

Предыдущий бой Джейк Пол провёл с Тайроном Вудли. Пол одержал победу раздельным решением судей: 77-75, 75-77, 78-74. Для него этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нейта Робинсона и Бена Аскрена.