Минеев дал совет А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев дал совет другому бойцу MMA Александру Емельяненко. По мнению Минеева, Емельяненко нужно скорее восстанавливать свою форму и сражаться с серьёзными бойцами.
«Я считаю, что Емельяненко нужно восстанавливать свою форму, приходить в себя. К нему большой интерес как к фигуре, персоне, и он может получать хорошие бои. Ему нужно просто, я думаю, начать возвращаться.
Если он реально придёт в форму, то нужно драться с такими же заслуженными ребятами, брать кого-то из Pride и организовывать серьёзные противостояния. А то, что сейчас происходит, – Джиган, Тарасов – это в духе времени, конечно, это хайп, но я считаю, что это просто неуважение к его заслугам.
Думаю, Тарасов вряд ли до конца осознаёт, кто такой Александр Емельяненко. Выйти и сделать себе хайп на Александре, который сейчас находится в непростой жизненной ситуации, – это должно быть ниже достоинства бойца», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.
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