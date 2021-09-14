Стал известен следующий потенциальный соперник Тима Цзю

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю следующий поединок может провести против американца Террела Гауша. Об этом сообщает Fightnews со ссылкой на журналиста Fox Sports Бена Дэймона.



«Это действительно тяжёлый бой для Цзю, но он заинтересован в нём. Были разговоры, что Террелу, возможно, удастся найти способ добраться в Австралию», — заявил Дэймон.



Кроме того, сообщается, что в качестве потенциальных соперников Цзю рассматриваются Себастьян Фундора и Серхио Гарсиа.



Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермеллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.

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