«Я не хотел этого боя и был напуган до смерти». Сен-Пьер вспомнил поединок с Мэттом Хьюзом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер признался, что испытывал страх перед первым поединком с экс-чемпионом лиги в полусреднем весе, членом Зала славы UFC Мэттом Хьюзом на турнире UFC 50 17-летней давности.

«В моём третьем поединке в UFC я должен был драться с Мэттом Хьюзом. И когда Дана Уайт сказал мне, что я буду бороться за титул, то я подумал, что это какая-то шутка. Я просто не мог поверить в это. И если честно, я даже не хотел этого боя. Я был напуган до смерти. У меня не было никакого желания с ним драться. Тогда я знал, что не был готов.



Когда я пересмотрел бой, то понял, что моя проблема была чисто ментальной. Я пошёл туда не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы не проиграть. Впоследствии я сказал себе: «Знаешь что? Я ведь могу драться с лучшими. Я могу победить кого угодно».



А вообще тот бой был сущим кошмаром – многие иногда забывают, насколько грозным был Мэтт Хьюз. Он хватал парней, а затем швырял их. С ним было страшно драться. К тому же, у него была невероятная нарезка хайлайтов», — приводит слова Сен-Пьера MMAJunkie со ссылкой на Legend 2 Legend.