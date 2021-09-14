В. Кличко: это не я слишком высокий – просто всё остальное вокруг меня совсем маленькое
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Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где пошутил о собственном росте.
«Не нужно так говорить! Это не я слишком высокий – просто всё остальное вокруг меня совсем маленькое», — подписал фото Кличко.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Владимира Кличко в «Инстаграме».
Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.
Ранее Джошуа рассказал о моменте, который произошёл с ним во время боя с Владимиром. Энтони вспомнил о чувствах, которые он испытал после нокдауна.
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