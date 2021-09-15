Дураев одержал победу в 1-м раунде Претендентской серии Даны Уайта

Бывший чемпион ACB в среднем весе Альберт Дураев одержал победу над бразильцем Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой на шоу Претендентской серии Даны Уайта.

Дураев победил соперника сабмишеном в первом раунде на 3:29. Таким образом, российский боец получил шанс на заключение контракта с промоушеном UFC

Последний раз Дураев выходил в клетку в сентябре 2018 года, защитив титул ACB в 5-раундовом поединке против поляка Петра Штруса. Всего на счету российского средневеса 13 побед, из них 11 досрочных, а также три поражения.

29-летний Биттенкорт шёл на серии из восьми досрочных побед, последнюю из которых одержал на региональном турнире в Бразилии нокаутировав в первом раунде соотечественника Адильсона Феррейру.