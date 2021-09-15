«Дай мне контракт». Дураев обратился к Уайту сразу после победы в Претендентской серии

Российский боец, бывший чемпион ACB в среднем весе Альберт Дураев, одержавший победу на шоу Претендентской серии Даны Уайта, обратился к президенту промоушена сразу после боя.

«Привет, Дана. Тебе нравится? Дай мне очень хороший контракт. Я разгромлю кого угодно», – заявил Дураев после поединка.

Дураев одержал победу над бразильцем Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой сабмишеном в первом раунде на 3:29. Таким образом россиянин получил шанс на подписание контракта с промоушеном UFC.

Последний раз Дураев выходил в клетку в сентябре 2018 года, защитив титул ACB в 5-раундовом поединке против поляка Петра Штруса. Всего на счету российского средневеса 13 побед, из них 11 досрочных, а также три поражения.