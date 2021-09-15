Стала известна причина стычки Конора Макгрегора и рэпера Machine Gun Kelly

Стало известно, по какой причине бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и рэпер Machine Gun Kelly устроили стычку на шоу MTV в Бруклине. Об этом информирует Extra, ссылаясь на источники.

Сообщается, что агрессивная реакция Machine Gun Kelly на Макгрегора объясняется недовольством рэпера в адрес Конора, который якобы отправлял личные сообщения актрисе Меган Фокс. Актриса, которая состоит в отношениях с Machine Gun Kelly, также присутствовала на мероприятии.

Ранее Конор, комментируя инцидент, заявил: «Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Я дерусь только с настоящими бойцами, людьми, которые проводят поединки, — вы понимаете, о чём я говорю. Разумеется, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами».

