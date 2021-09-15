Президент UFC отреагировал на победу Дураева в Претендентской серии
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу российского бойца MMA Альберта Дураева в поединке Претендентской серии с Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой. После победы Дураев попросил Уайта дать ему контракт с UFC.
«Готов ли я дать Дураеву бои с топ-бойцами среднего веса? Да! Это то, что я хочу видеть. Посмотрите на его рекорд. У него 14 побед и 2 поражения. Он просто невероятно дикий в борьбе. Так с кем ему давать бои? Я рад, что он ищет большие поединки», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Дураев одержал победу сабмишеном в первом раунде на 3:29. Россиянин получил шанс на подписание контракта с промоушеном UFC. До этого Дураев выходил в клетку в сентябре 2018 года, защитив титул ACB в пятираундовом поединке против поляка Петра Штруса.
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