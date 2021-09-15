Гэтжи высказался о бое с Чендлером

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи поделился мнением о поединке с экс-чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером. Бой Гэтжи — Чендлер состоится на турнире UFC 268 в ночь с 6 на 7 ноября мск.
«Чендлер взрывной, атлетичный. Он представляет угрозу, но при этом я считаю, что стилистически это удобный бой для меня.
Он сказал, что первый из нас, кто сделает шаг назад, – трус. Но он не говорил, что это не повлияет на мой план. Вы поймёте, кто из нас слабее духом, когда я стану бить его, отчего он сразу же полезет в ноги, пытаясь бороться. Это станет свидетельством того, что он трус, 100 процентов», — приводит слова Гэтжи Sportskeeda.
Напомним, Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры. Чендлер на UFC 262 уступил бразильцу Чарльзу Оливейре во втором раунде. После этого Оливейра стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.
На счету Гэтжи 22 победы и три поражения в MMA, у Чендлера 22 победы и шесть поражений.
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